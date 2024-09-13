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Российские военные восстановили найденную БМП Bradley

ТАСС: военные РФ восстановили брошенную БМП Bradley М2А2 ВСУ

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Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

Российские военные восстановили брошенную боевую машину пехоты (БМП) Bradley М2А2 Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В материале говорится, что эту БМП достали из болота около поселка Новоселовка Первая, а затем оттащили на точку эвакуации и пункт ремонта техники.

«Вытащили двигатель с коробкой [передач], коробка автомат у нее стоит. Посмотрели на дефекты, поменяли все трубки, шланги, поменяли электропроводку. Залили наши масла. Все запустилось», — цитирует агентство слова российского военного.

По словам военного, Bradley «послабее» российских БМП, так как они маневренней из-за более легкого веса — 33 тонны против 15 у отечественной.

Внутри этой БМП была найдена информация, согласно которой, ее произвели в 2012 году, а модернизировали в 2023 году. В ней остались боеприпасы для 25-мм пушки Bushmaster, 7,62-мм пулемета M240 и два противотанковых ракетных комплекса TOW.

2 сентября сообщалось, что российские разведчики за неделю уничтожили две БМП Bradley на Донецком направлении.

Ранее появились кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области «Ланцетом».

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