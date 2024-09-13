Пхеньян провел испытательные пуски новой РСЗО

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями новой реактивной системы залпового огня (РСЗО) калибром 600 миллиметров. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По информации ЦТАК, «снаряды, запущенные из РСЗО, точно поразили цель — остров в Восточном (Японском) море».

Отмечается, что «новая боевая машина РСЗО 600-миллиметрового калибра с улучшенными характеристиками» была разработана оборонным предприятием в соответствии с требованиями армии для ведения боевых операций.

В ней были усовершенствованы ходовая часть и полностью автоматизирован процесс стрельбы.

Сегодня же стало известно, что Ким Чен Ын поручил расширить производство ядерных материалов. Незадолго до этого Ким Чен Ын ознакомился с подготовкой к строительству военно-морской базы в рамках выполнения курса Трудовой партии Кореи на создание сильной армии. Отмечается, что партия КНДР считает укрепление военно-морских сил (ВМС) своей неотложной задачей.

Ранее военный КНДР перебежал в Южную Корею через демаркационную линию.