Вооруженные силы Украины (ВСУ) при массированных атаках на Курскую область использовали снаряды с неизвестным газом. Об этом РИА Новости сообщили жительницы сел в Глушковском районе.

«Снаряды какие-то были, видимо, с каким-то газом, потому что ни с того ни с сего дохли животные: поросята, собаки, куры. И хлопцы все болели», — рассказали женщины.

После взрыва местные жители заметили странный дым, у которого был незнакомый запах.

До этого жители приграничных районов Курской области дали показания о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в российском регионе. Они сообщили об обстрелах мирного населения, жилых домов, гражданских автомобилей.

Незадолго до этого в МИД России сообщили о том, что ВСУ организовали концлагеря на территории оккупированной части Курской области.

Ранее сообщалось, что уголовное дело по нападению Украины на Курскую область превысило 200 томов.