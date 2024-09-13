Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Третий за час беспилотник сбили в небе над Брянской областью

Богомаз: средства ПВО сбили очередной беспилотник над Брянской областью

close
Inna Varenytsia/REUTERS

Средствами ПВО был сбит третий за час беспилотник в небе над территорией Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — сообщил он.

В течение часа сообщалось, что в небе над регионом были сбиты еще два беспилотника. Информации о пострадавших на данный момент нет.

До этого губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в приграничном районе региона уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы ВСУ. Также он отметил, что были уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Минувшим утром российские силы ПВО сбили в небе над регионами России пять украинских беспилотников самолетного типа.

Ранее в Мурманской области сбили два беспилотника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами