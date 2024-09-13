Третий за час беспилотник сбили в небе над Брянской областью

Средствами ПВО был сбит третий за час беспилотник в небе над территорией Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — сообщил он.

В течение часа сообщалось, что в небе над регионом были сбиты еще два беспилотника. Информации о пострадавших на данный момент нет.

До этого губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в приграничном районе региона уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы ВСУ. Также он отметил, что были уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Минувшим утром российские силы ПВО сбили в небе над регионами России пять украинских беспилотников самолетного типа.

Ранее в Мурманской области сбили два беспилотника.