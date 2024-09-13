Британский флот проследил за российскими военными кораблями

Корабли флота Великобритании следили за проходом трех кораблей ВМФ России и одного российского танкера, которые приближались к британской зоне интересов. Об этом говорится в заявлении минобороны королевства.

В сообщении говорится, что корабли британского флота всю прошлую неделю внимательно следили за российскими военными кораблями, проходившими через Ла-Манш и Северное море.

«В ходе шестидневной операции рука об руку с союзниками по НАТО базирующийся в Портсмуте фрегат HMS Iron Duke сопровождал подводную лодку класса «Кило» «Новороссийск» и поддерживающий ее буксир «Евгений Чуров» через пролив Дувр в Атлантический океан», — заявили в министерстве обороны, подчеркнув, что операция прошла в начале сентября.

Кроме того, 11 сентября два самолета Typhoon Королевских ВВС вылетели с базы ВВС Лоссимут при поддержке самолета Voyager с базы ВВС Брайз-Нортон для перехвата двух российских самолетов Bear-F (Ту-142), действовавших вблизи Великобритании.

Самолеты Королевских ВВС были запущены под командованием НАТО и тесно сотрудничали с партнерами, чтобы контролировать самолеты РФ, когда они пересекали международное воздушное пространство. Истребители Typhoon сопровождали самолеты из зоны полетной информации Великобритании, они не входили в суверенное воздушное пространство страны, добавили в министерстве.

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