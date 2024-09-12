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В Брянской области сбили еще один БПЛА

Богомаз: еще один вражеский дрон самолетного типа уничтожен в Брянской области

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Ashley Chan/Global Look Press

Еще один вражеский БПЛА самолетного типа был обнаружен, а затем и уничтожен системой ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Богомаз.

Пострадавших и разрушений нет в результате инцидента нет. Оперативные и экстренные службы уже работают на месте.

«Спасибо нашим доблестным силам ПВО!», — добавил в сообщении губернатор региона.

В 23. 12 сообщалось о другом сбитом беспилотнике.

До этого губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в приграничном районе региона уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы ВСУ. Также он отметил, что были уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ атаковали беспилотником грузовой автомобиль в селе Байцуры Борисовского района, в результате чего местный житель получил ранение. Мужчина был госпитализирован с осколочными ранениями головы и грудной клетки.

Ранее Хельсинки отвергли обвинения в атаках на Мурманскую область.

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