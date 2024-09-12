Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар фугасной авиационной бомбой (ФАБ) по месту дислокации украинских военных в Харькове. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам подпольщика, под удар могли попасть солдаты «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Лебедев утверждает, что бомбардировка на текущий момент продолжается.

До этого представитель подполья сообщил, что в городе Кременчуг был нанесен удар в районе складов боеприпасов, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ). По его словам, взрыв раздался со стороны железнодорожной станции Кагамлыкская.

Накануне Лебедев заявил, что российские войска нанесли удар по группе из почти ста солдат ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожья. Позиции украинской армии атаковали в районе села Малые Щербаки, уточнил он.

8 сентября Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по складу с боеприпасами в Дергачах, пригороде Харькова. Подпольщик отметил, что после мощного взрыва началась длительная детонация.

Ранее подполье сообщило об ударе по складу ВСУ под Харьковом.