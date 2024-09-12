В Кремле предупредили об ответе на решение США бить вглубь России

Москва ответит на разрешение Киеву наносить удары вглубь российской территории. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает газета «Известия».

«Конечно же, это приведет к соответствующей реакции России», — заявил представитель Кремля.

Песков добавил, что подобными методами Запад планирует продолжать вооруженный конфликт «до последнего украинца». Среди прочего пресс-секретарь президента РФ отметил, что «сгущать краски не стоит».

При этом представитель Кремля подчеркнул, что разрешение Украине наносить удары по территории РФ иностранным оружием повышает тем самым вовлеченность союзников Киева в конфликт.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план возможного использования дальнобойных ракет для ударов вглубь России.

По данным телеканала ABC, по итогам встречи главы госдепа и украинских чиновников решение по использованию Вооруженных сил Украины американского оружия по объектам на территории РФ не приняли.

Ранее Лавров заявил, что Запад давно снял ограничения на удары по России.