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Украина принудительно эвакуирует детей из 29 населенных пунктов

Принудительную эвакуацию детей проведут в 29 населенных пунктах Харьковской области

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Таисия Лисковец/РИА Новости

Детей принудительно эвакуируют из 29 населенных пунктов вблизи Купянска в Харьковской области. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«Сегодня на совете обороны области приняли решение о принудительной эвакуации 269 детей из 29 населенных пунктов Купянского района», — проинформировал он.

Эвакуация пройдет в Купянской (158 детей), Кондрашовской (70 детей) и Куриловской (41 ребенок) территориальных общинах.

«На сегодняшний день эвакуировали 10 семей. Работа продолжается», — отметил Синегубов.

По его данным, с Волчанского и Липцевского направлений эвакуировали 15 031 человека, из них 1282 ребенка.

Украинские власти уже неоднократно принимали решения о принудительной эвакуации детей. В начале сентября сообщалось, что детей вывезут из 31 населенного пункта в районах Красноармейска (украинское название — Покровск) и Краматорска в Донбассе.

В июле в Харьковской области заявляли о вынужденной эвакуации более 100 детей из Волчанской общины.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль наибольшее число территорий в ходе СВО с октября 2022 года.

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