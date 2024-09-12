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Элитный отряд спецназа ВМС США готовится оказать помощь Тайваню

FT: американский элитный спецназ готов помочь Тайваню в случае конфликта с КНР

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Jeremias Gonzalez/AP

Отряд спецназа ВМС США, ставший знаменитым из-за ликвидации Усама бен Ладена, готов помочь Тайваню в случае военного противостояния с Китаем. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники.

«Шестой отряд тайного подразделения спецназа ВМС США SEAL, которое убило Усаму бен Ладена в 2011 году, готовится к миссиям по оказанию помощи Тайваню в случае вторжения Китая», — говорится в публикации.

Журналисты отметили, что шестой отряд подразделения SEAL является самой элитной в американской армии силой «первого уровня». Отмечается, что ее деятельность засекречена, поэтому источники газеты не раскрыли подробности миссии на Тайване. При этом автору материала удалось узнать, что планированием и подготовкой «к тайваньскому конфликту» группировка занимается уже более года.

Журналисты напомнили, что 9 сентября палата представителей США одобрила ряд законопроектов, которые направлены на противодействие влиянию Китая и сдерживание потенциальных намерений Пекина вторгнуться на Тайвань.

В конце августа состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. В ходе разговора, стороны сошлись на том, что отношения между странами должны способствовать миру.

Ранее сообщалось, что Тайвань решил заказать у США в пять раз больше ПЗРК Stinger.

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