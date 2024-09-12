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На территории всей Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Губернатор Липецкой области Артамонов объявил режим воздушной опасности

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Global Look Press

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил в своем Telegram-канале о введении режима воздушной опасности на территории всего региона.

Сначала режим действовал только в Липецке Липецкого муниципального округа. Однако спустя 20 минут распространился на весь регион.

Этим утром два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбили в семи километрах от аэродрома Оленья в Мурманской области. А над Курской областью уничтожили боеприпас Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали украинскую ракету в небе над Курской областью. В среду, 11 сентября, Смирнов также сообщил, что системы ПВО России сбили над территорией региона беспилотник Вооруженных сил Украины.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что российские войска отразили контратаку подразделений ВСУ в направлении нескольких населенных пунктов в Курской области. По данным ведомства, в результате этих действий украинская армия потеряла до 30 человек.

Ранее военный эксперт объяснил, почему Киев «зачастил» с налетами дронов на РФ.

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