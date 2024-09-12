Эксперт оценил версию о налете дронов на Мурманскую область из Финляндии

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков в интервью Tsargrad.tv прокомментировал сообщения о том, что сбитые над Мурманской областью беспилотные летательные аппараты (БПЛА) могли быть запущены из Северной Европы. По его мнению, необходимо прежде всего провести тщательное расследование данного факта.

«Может быть, тяжелый самолетного типа. Или легкий, маленький. Если легкий, маленький, это стопроцентно с нашей территории. А если это из Норвегии запущен, то это акт военной агрессии со стороны норвежского государства против России. Пока данных нет, ну прилетел и прилетел, и его сбили», — сказал Сивков.

11 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали объекты в Мурманской области. По его данным, два дрона были сбиты в районе поселка Высокий. На фоне этого в аэропортах Мурманска и Апатитов вводились ограничения на прием и отправку рейсов.

Mash также написал, что атаковавшие Мурманскую область дроны могли запустить из Финляндии.

По данным Telegram-канала SHOT, один БПЛА прилетел со стороны Норвегии. Предварительно, он направлялся в сторону аэродрома Оленья.

Ранее Минобороны РФ сообщило о сбитых украинских беспилотниках над регионами России.