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Зеленский передал Блинкену план применения дальнобойных ракет

ABC: Зеленский раскрыл Блинкену вероятные цели ударов дальнобойных ракет по РФ

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Brendan Smialowski/Pool/AP

Президент Украины Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план возможного использования дальнобойных ракет для ударов по России. Об этом сообщает телеканал ABC.

«Зеленский передал Блинкену <…> список возможных целей», — отметили в сообщении.

По данным телеканала, по итогам встречи Блинкена и украинских чиновников решение по использованию ВСУ американского дальнобойного оружия по территории РФ не приняли.

Накануне Блинкен и его британский коллега Дэвид Лэмми прибыли на Украину с визитом. Агентство Bloomberg сообщило, что в США потребовали от руководства Украины подробно изложить стратегию ударов вглубь территории России, прежде чем снять ограничения на использование западного оружия. Зеленский обещал Западу бить вглубь РФ только по военным целям.

11 сентября Зеленский заявил, что провел в Киеве очень содержательный и длительный разговор с Блинкеном и Лэмми.

Ранее в Совфеде предупредили США о последствиях разрешения ВСУ бить вглубь России.

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