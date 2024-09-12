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Российские морпехи рассказали, как обратили ВСУ в бегство при освобождении села в ДНР

Минобороны РФ: морпехи ТОФ обратили ВСУ в бегство из Пречистовки

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Российские солдаты морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) группировки войск «Восток» провели операцию и обратили Вооруженые силы Украины (ВСУ) в бегство во время сражений под селом Пречистовка в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Штурм Пречистовки начался на рассвете 12 сентября с расчетом на эффект внезапности. В поселок заходили сразу 15 штурмовых групп морпехов по восемь человек. Сначала въехали танки Т-80БВ, оснащенные тралами, которые смогли пробить проходы в минно-взрывных заграждениях и подавили огневые точки противника.

До этого депутат Верховной рады Руслан Горбенко рассказал, что более 80 тысяч случаев дезертирства зафиксировано в ВСУ с тех пор, как Россия начала СВО. Он подчеркнул, что чаще всего военнослужащие принимают решение о дезертирстве после того, как они видят происходящее на фронте во время боевых действий.

Также офицер ВСУ, командир отдельного стрелкового батальона Роман Ковалев заявил, что в подразделениях Вооруженных сил Украины количество дезертиров может доходить до 30% от их личного состава. По словам военного, самовольное оставление части без оружия стало «обыденностью» на Украине.

Ранее пленный рассказал, как сослуживцы и командование ВСУ бросили его в ДНР.

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Операция на Украине
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