Стали известны подробности встречи российского военного с украинскими волонтерами

В сети появилось видео, как в Украинске на Покровском (Красноармейском) направлении в ДНР украинские волонтеры встретили российского военного, который не стал мешать им вывозить мирных жителей. Об этом пишет «Военное обозрение».

По данным издания, волонтеры Даниил Захарченко и Александр Гуманюк заехали в Украинск под Селидово, чтобы эвакуировать нескольких мирных жителей, как вдруг встретились с российским военным. Боец после короткого разговора убедился, что перед ним машина с гражданскими, и разрешил всем уехать. Такой поступок удивил украинских волонтеров.

В свою очередь Захарченко назвал военнослужащего российской армии одновременно «адекватным и глупым».

4 сентября власти Украины объявили о принудительной эвакуации детей из 31 населенного пункта в районах Красноармейска (украинское название — Покровск) и Краматорска в Донецкой народной республике (ДНР).

В тот же день британский военный эксперт и аналитик Александр Меркурис предрек потерю Украиной пяти городов в этом регионе, среди которых Покровск, Селидово, Украинск, Курахово и Часов Яр.

Ранее Зеленский оценил вероятность снятия ограничений по ударам ВСУ вглубь России.