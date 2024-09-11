Силы ПВО сбили украинскую ракету над Курской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили украинскую ракету в небе над Курской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Украинская ракета была ликвидирована в небе над Курской областью», — заявил Смирнов.

Он поблагодарил бойцов ПВО и защитников границы за успешно сбитый летательный аппарат.

Смирнов также сообщил, что сегодня системы ПВО России сбили над территорией региона беспилотник Вооруженных сил Украины.

Кроме того, 11 сентября на подлете к Курской области была сбита авиационная бомба.

До этого министерство обороны России сообщило, что российские войска отразили контратаку подразделений ВСУ в направлении нескольких населенных пунктов в Курской области. По данным ведомства, в результате этих действий украинская армия потеряла до 30 человек.

Ранее в Курской области сбили 12 беспилотников ВСУ.