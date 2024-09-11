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Запорожская область направит в Курскую область одно из своих подразделений

Губернатор Балицкий: одно из подразделений Запорожья направят в Курскую область

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Александр Кряжев/РИА Новости

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в Telegram-канале, что в Курскую область будет направлено одно из подразделений, действующих в регионе.

«Четвертый штурмовой батальон Запорожской области выдвинулся для оказания боевой поддержки на позициях в Курской области», — написал Балицкий.

По словам губернатора, он также поручил Фонду содействия безопасности и обороне имени П. А. Судоплатова оказать помощь подразделению и передать все необходимое для воздушной разведки.

В середине августа Балицкий также заявлял о переброске региональных сил в Курскую область. Тогда Запорожская область направила свои подразделения аэроразведки и ударных беспилотников для содействия российским войскам.

11 сентября Telegram-канал WarGonzo сообщал, что Вооруженные силы Украины стремятся вторгнуться в Курскую область с нового направления — попытка прорыва границы была зафиксирована в Глушковском районе. Днем ранее стало известно, что подразделения Вооруженных сил РФ начали полномасштабное контрнаступление в курском приграничье.

Ранее командир «Ахмата» Апти Алаудинов рассказал об «очень больших» потерях украинских войск в Курской области.

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