Литва передаст Украине средства на дальнобойное оружие

Правительство Литвы выделяет Украине €10 млн на развитие производства дальнобойного вооружения, в частности ракет-беспилотников «Паляниця». Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в своем Telegram-канале.

«Литва предоставляет Украине €10 млн для финансирования наших дальнобойных возможностей, особенно ракеты-дрона «Паляниця», — написал Умеров.

Выделение средств стало результатом визита президента Литвы Гитанаса Науседы в Киев 11 сентября. Во время визита Науседа принял участие в открытии литовско-украинского бизнес-форума оборонной промышленности.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы страны впервые применили новое оружие — ракету-дрон «Паляниця».

При этом военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин отметил, что новая ракета-дрон «Паляниця» вряд ли окажется эффективным оружием, так как остается под вопросом способность украинского военно-промышленного комплекса создать качественное оборудование.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что дальнобойные американские ракеты ATACMS в случае очередной поставки их Украине будут уничтожены.