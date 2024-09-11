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Литва передаст Украине средства на дальнобойное оружие

Умеров: Украина получит от Литвы €10 млн на дальнобойные ракеты-дроны «Паляниця»

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Stringer/REUTERS

Правительство Литвы выделяет Украине €10 млн на развитие производства дальнобойного вооружения, в частности ракет-беспилотников «Паляниця». Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в своем Telegram-канале.

«Литва предоставляет Украине €10 млн для финансирования наших дальнобойных возможностей, особенно ракеты-дрона «Паляниця», — написал Умеров.

Выделение средств стало результатом визита президента Литвы Гитанаса Науседы в Киев 11 сентября. Во время визита Науседа принял участие в открытии литовско-украинского бизнес-форума оборонной промышленности.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы страны впервые применили новое оружие — ракету-дрон «Паляниця».

При этом военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин отметил, что новая ракета-дрон «Паляниця» вряд ли окажется эффективным оружием, так как остается под вопросом способность украинского военно-промышленного комплекса создать качественное оборудование.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что дальнобойные американские ракеты ATACMS в случае очередной поставки их Украине будут уничтожены.

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