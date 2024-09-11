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Российские силы ударили по ВСУ в Сумской области

Минобороны: российские военные ударили по скоплениям ВСУ в Сумской области

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Во ходе отражения попыток проникновения Вооруженных сил Украины в Курскую область российская армия нанесла удары по районам, где были сосредоточены силы противника в Сумской области. Об этом журналистам сообщили в министерстве обороны РФ.

Как подчеркнули в ведомстве, удары оперативно-тактической авиации и ракетных войск России пришлись по районам населенных пунктов Битица, Глухов, Семеновка, Ахтырка, Белополье, Степановка, Свесса, Радянское, Россоши, Песчаное, Павловка, Пустогород, Раки и Ямполь.

Кроме того, ВС РФ нанесли удар по сосредоточению украинских военных вблизи столицы региона - города Сумы.

В министерстве отметили, что в числе пораженных целей — районы сосредоточения 22-й, 41-й и 54-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-й бригады президента, а также 101-й, 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ.

До этого в военном ведомстве рассказали, что подразделения группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили украинскую контратаку в направлении населенного пункта Апанасовка. Кроме того, ВС РФ сорвали попытки атак ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька, Борки и Фанасеевка.

Ранее в Раде признали сложную для ВСУ ситуацию в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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