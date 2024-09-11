Военный эксперт: Россия готова ответить на все угрозы с моря

Учениями «Океан-2024» Россия стремится прежде всего показать готовность ответить на все угрозы с океанских и морских направлений. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник в отставке «Виктор Баранец». Его слова цитирует Tsargrad.tv.

Он обратил внимание, что Россия проводит маневры сразу на нескольких ключевых направлениях, включая акватории Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

«Единственное, на что вы должны обратить внимание, мы не проводим эти учения на Черноморском флоте, потому что ситуация там сложная, там нас могут спровоцировать. Если мы стрельбы начнем, украинцы запустят куда-нибудь по своей территории морскую ракету, скажут, что это мы», — отметил Баранец.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что в стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) «Океан-2024» примут участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов и свыше 90 тыс. военнослужащих.

В военном ведомстве также отметили, что в учениях задействуют свыше 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, а также порядка 7 тыс. единиц военной техники и более 90 тыс. личного состава.

К участию в маневрах привлекут оперативные группы других силовых ведомств, включая МВД, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии. Кроме того, будут привлечены воинские контингенты от государств-партнеров России.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страна должна быть готова к нападениям со стороны океана.