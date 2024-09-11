Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В КПРФ назвали информационной диверсией листовки о декоммунизации как цели СВО

Коммунисты хотят найти и наказать авторов листовок о декоммунизации в зоне СВО

close
Александр Поляков/РИА «Новости»

Листовки о необходимости декоммунизации, которые распространяют среди военнослужащих ВС РФ, – диверсия, которую должен расследовать «информационный СМЕРШ». Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал глава пресс-службы фракции КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко.

«Это какая-то диверсионная информационная деятельность, и с большим удовольствием некоторые Telegram-каналы это подбирают. Если говорить изначально о декоммунизации, с чем пришли националисты в Киеве, с чего они начали. Они как раз начали со сноса памятника Ленину и закончили советскими военачальниками, классиками. И в дальнейшем запретили РПЦ. Я напомню, с какими флагами и знаменами воюют наши бойцы: со Знаменем Победы с серпом и молотом, и воздвигают эти знамена в своих блиндажах, на своих территориях. С чем приходят вооруженные формирования в Курск? Первое, что они начали в Судже — снесли памятник Ленину. Поэтому кто занимается вот этой провокацией в соцсетях и активно это поддерживает, в принципе, они стоят в этих же рядах националистов и бандеровцев, которые сегодня воюют против нашей страны», — считает Ющенко.

По его мнению, распространителей таких листовок нужно наказывать по законам военного времени.

«Информационная диверсия, информационная война точно также действует против нашей страны. В таких случаях должен существовать своеобразный информационный СМЕРШ, который должен выяснить, кто это и как распространяет, с какой целью, и привлекать к ответственности. Жестко и в условиях военного времени», — заключил Ющенко.

Сразу в нескольких российских Telegram-каналах появились фото листовок о декоммунизации как одной из цели СВО. По данным канала Verum-Regnum, эти агитационные материалы распространяются среди военнослужащих ВС РФ.

«Декоммунизация — это возврат к правде, справедливости и естественному порядку вещей...» — сказано в листовке.

Ранее украинские военные прострелили голову памятнику Ленину в Судже.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами