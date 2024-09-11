В КПРФ назвали информационной диверсией листовки о декоммунизации как цели СВО

Листовки о необходимости декоммунизации, которые распространяют среди военнослужащих ВС РФ, – диверсия, которую должен расследовать «информационный СМЕРШ». Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал глава пресс-службы фракции КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко.

«Это какая-то диверсионная информационная деятельность, и с большим удовольствием некоторые Telegram-каналы это подбирают. Если говорить изначально о декоммунизации, с чем пришли националисты в Киеве, с чего они начали. Они как раз начали со сноса памятника Ленину и закончили советскими военачальниками, классиками. И в дальнейшем запретили РПЦ. Я напомню, с какими флагами и знаменами воюют наши бойцы: со Знаменем Победы с серпом и молотом, и воздвигают эти знамена в своих блиндажах, на своих территориях. С чем приходят вооруженные формирования в Курск? Первое, что они начали в Судже — снесли памятник Ленину. Поэтому кто занимается вот этой провокацией в соцсетях и активно это поддерживает, в принципе, они стоят в этих же рядах националистов и бандеровцев, которые сегодня воюют против нашей страны», — считает Ющенко.

По его мнению, распространителей таких листовок нужно наказывать по законам военного времени.

«Информационная диверсия, информационная война точно также действует против нашей страны. В таких случаях должен существовать своеобразный информационный СМЕРШ, который должен выяснить, кто это и как распространяет, с какой целью, и привлекать к ответственности. Жестко и в условиях военного времени», — заключил Ющенко.

Сразу в нескольких российских Telegram-каналах появились фото листовок о декоммунизации как одной из цели СВО. По данным канала Verum-Regnum, эти агитационные материалы распространяются среди военнослужащих ВС РФ.

«Декоммунизация — это возврат к правде, справедливости и естественному порядку вещей...» — сказано в листовке.

Ранее украинские военные прострелили голову памятнику Ленину в Судже.