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В Белоруссии объяснили, зачем ВСУ устраивают провокации на границе с республикой

Полковник Богодель: Киев провоцирует Белоруссию ради пиара

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Gleb Garanich/Reuters

Украинские военные запускают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в сторону Белоруссии, а также скапливает силы на границе ради пиара. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал полковник белорусских Вооруженных сил Андрей Богодель. По его словам, провокации Киева — это своего рода демонстрация для стран НАТО, которые власти Украины пытаются втянуть в конфликт.

Однако это «шоу» пошло не по сценарию, подчеркнул эксперт.

«Они хотели проверить, слабо ли Белоруссии сбивать эти дроны, чтобы подать сигнал западным странам: посмотрите, дескать, Россия осталась одна, даже этот союзник, который у нее есть в Европе, просто стоит и молчит. Но нет, Республика Белоруссия подтвердила, что мы готовы», — сказал Богодель.

5 сентября первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии полковник Сергей Фролов заявил, что Силы противовоздушной обороны ночью уничтожили нарушившие государственную границу беспилотники. По его словам, по данному факту проводится проверка.

8 сентября Совбез Белоруссии сообщил о нахождении 14-тысячной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе с республикой.

Ранее в Белоруссии заявили о крупной группировке ВС Польши на границе.

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