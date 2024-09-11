В городе Кременчуг был нанесен удар в районе складов боеприпасов, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Подпольщик уточнил, что удар нанесли в 0:43 мск. По словам координатора, взрыв раздался со стороны железнодорожной станции Кагамлыкская.

«Удар был нанесен в стороне промышленных холодильных складов. По сведениям сопротивления, склады использовались для хранения боекомплекта. После взрыва была небольшая повторная детонация», — сказал Лебедев.

Накануне координатор николаевского подполья заявил, что российские войска нанесли удар по группе из почти ста солдат ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожья. Позиции украинской армии атаковали в районе села Малые Щербаки, уточнил он.

8 сентября Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по складу с боеприпасами в Дергачах, пригороде Харькова. Подпольщик отметил, что после мощного взрыва началась длительная детонация.

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