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Командир спецназа «Ахмат» рассказал об освобождении части Курской области

Алаудинов заявил об освобождении ряда населенных пунктов в Курской области

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Телеграм-канал «Апти Алаудинов АХМАТ»

Несколько населенных пунктов в Курской области были освобождены бойцами ВС РФ, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. Его слова приводит ТАСС.

«Насколько я знаю, уже несколько населенных пунктов ребята уже отбили у противника», — сказал он.

Алаудинов назвал российских военных «достойными ребятами» и добавил, что украинская сторона понесла очень большие потери.

Кроме этого, Алаудинов подчеркнул, что спецназ «Ахмат» уничтожил несколько единиц украинской техники.

До этого Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал, что российские войска имеют существенные успехи в ходе мощного контрнаступления в Курской области. По информации авторов канала, Тульская 106-я гвардейская воздушно-десантная дивизия на технике ворвалась в село Снагость и практически выбила ВСУ. Уцелевшие украинские военные «массово бежали» оттуда.

Ранее в интернете опубликовали кадры прорыва российских войск в Курской области.

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