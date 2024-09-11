На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Днепропетровской области

В Днепропетровской области Украины местная инфраструктура получила повреждения. Об этом в своем Тelegram-канале написал глава местной областной администрации Сергей Лысак.

Уточнять тип и количество пострадавших инфраструктурных объектов он не стал.

Накануне взрывы зафиксировали в городе Сумы на севере Украины. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области действовала воздушная тревога.

Днем ранее несколько взрывов произошли в городе Херсоне, который находится под контролем украинских властей.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. По данным Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Госдуме высказались о наступлении на Днепропетровскую и Киевскую области.