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Mash сообщил о задержании в Москве возможного наводчика ВСУ

Mash: в Москве после атаки ВСУ задержали мигранта, фотографировавшего здания

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Телеграм-канал «Раменское»

В Москве силовики задержали мигранта из Узбекистана, который мог помогать вооруженным силам Украины (ВСУ) наводить беспилотники на городские объекты. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, в телефоне мужчины нашли фото и видео военкоматов в Кузьминках и Люберцах, а также объединенного военкомата Замоскворецкого и Останкинского района и государственных объектов в Мещанском районе. На допросе, как утверждается, он заявил, что медиафайлы передавал через WhatsApp человеку, с которым познакомился в социальных сетях.

На задержанного завели уголовное дело по статьям об организации и содействии террористической деятельности.

Через несколько часов после задержания предполагаемого наводчика ВСУ произошла массированная атака беспилотников на Москву. По данным Минобороны РФ, над Подмосковьем перехватили или сбили 20 дронов. Один из них рухнул в Люберцах, где мигрант проводил фотосъемку.

Подробнее о ночной атаке беспилотников на РФ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Байден обсудит с премьером Британии удары ВСУ по РФ дальнобойным оружием.

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