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Песков прокомментировал учения НАТО параллельно с Россией

Песков: учения НАТО параллельно с Россией — распространенная практика

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Mindaugas Kulbis/AP

Проведение учений стран НАТО параллельно с российскими учениями — это весьма распространенная практика. Об этом заявил во время брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это весьма распространенная практика проведения таких контручений, это часто встречается», — пояснил Песков.

10 сентября стало известно, что Североатлантический альянс начал серию учений у границ России, которые продлятся до конца осени. Он пройдут, в частности, в Германии, Турции и Финляндии.

В тот же день Минобороны РФ сообщало о начале стратегических командно-штабных учений «Океан-2024»: тренировки завершатся 16 сентября и пройдут в акваториях Северного Ледовитого и Тихого океанов, а также Средиземного, Балтийского и Каспийского морей.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что учения НАТО в Финляндии являются частью гибридной войны против РФ. По ее словам, Москва отслеживает подобные действия и оценивает потенциальные риски.

Ранее США обвинили в намеренном распространении лжи о желании РФ начать войну против НАТО.

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