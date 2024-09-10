Песков отказался раскрывать планы военных по выдавливанию ВСУ из Курской области

У российских военных имеется план по выдавливанию Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области. Об этом сообщил во время брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Но это не те планы, которые можно обсуждать публично», — добавил представитель Кремля.

До этого секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что украинские путем вторжения в Курскую область планировали отвлечь Вооруженные силы РФ от продвижения в Донбассе. По его словам, Киев хотел вынудить Россию пойти на переговоры на своих условиях.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее Шойгу назвал цель украинской атаки на Курскую область.