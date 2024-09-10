Военный эксперт объяснил, зачем США разворачивают военные базы в Европе

После начала специальной военной операции на Украине, США стали активно разворачивать свои базы в Европе, в частности в Румынии, Польше, Финляндии и странах Балтии. Военный обозреватель Влад Шлепченко в беседе с Tsargrad.tv отметил, что реальной угрозы для России эти плацдармы пока не представляют. Опасными, по его мнению, они могут стать к 2026-2027 годам, превратившись в механизированные подразделения.

«Это делается с расчетом на то, что Украина кончится к этому времени. В том или ином формате прекратит свое существование. Будет выработан мобилизационный ресурс. И тогда уже они будут сами более или менее готовы к конвенциональной войне с нами», — предположил Шлепченко.

При этом неясно, как будут развиваться отношения США с Китаем, который для Вашингтона остается приоритетным направлением, добавил он.

В августе издание Politico писало, что Польша может стать лидером восточного фланга Евросоюза, объединив Центральную Европу, государства Скандинавии и прибалтийские страны в связи с усилением оборонных структур ЕС для противостояния РФ. Авторы публикации отмечают, что Варшаву и ее союзников объединяет «чувство общей цели».

Ранее парламент Румынии одобрил законопроект о передаче ЗРК Patriot Украине.