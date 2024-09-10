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Страны НАТО начали серию учений у границ РФ

НАТО начало серию из 12 учений у границ России, маневры продлятся до конца осени

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Ints Kalnins/Reuters

Североатлантический альянс начал серию учений у границ России, которые продлятся до конца осени. Об этом пишет РИА Новости.

В Германии с 9 по 20 сентября пройдут Steadfast Foxtrot '24. Руководить учениями НАТО будет генерал армии США Кристофер Каволи.

С 30 сентября по 11 октября в Греции стартуют Ramstein Flag 24 под руководством AIRCOM — Объединенного авиационного командования.

8 сентября в Словакии начались учения химико-биологических войск Toxic Valley. В Венгрии с конца августа продолжаются учения Brave Warrior.

С 30 октября по 12 ноября в Финляндии пройдут Hammer 2024, в Турции и Болгарии состоятся морские учения Mavi Balina и Poseidon'24.

Также сообщается об учениях в Испании, Италии и Латвии.

7 сентября немецкие истребители Eurofighter выполнили серию маневров в непосредственной близости от финской деревни Хосио, всего в 180 километрах от российской границы.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что учения НАТО в Финляндии являются частью гибридной войны против РФ, Москва отслеживает подобные действия и оценивает потенциальные риски.

Ранее США обвинили в намеренном распространении лжи о желании РФ начать войну против НАТО.

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