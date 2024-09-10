Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о продвижении российских войск в Харьковской области

Марочко: ВС РФ продвинулись за сутки под Купянском в Харьковской области

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы РФ за сутки улучшили тактическое положение в Харьковской области, продвинувшись под Купянском. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«За истекшие сутки наши войска продолжали теснить противника в районе Синьковки, Петропавловки, Песчаного, Стельмаховки и Мясожаровки. На всех этих участках ВС РФ удалось продвинуться и улучшить свое тактическое положение», — заявил он.

По словам Марочко, командование Вооруженных сил Украины не считается с потерями и продолжает перебрасывать на Харьковское направление резервы, надеясь замедлить продвижение российских войск.

9 сентября руководитель военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские войска начали активнее теснить подразделения ВСУ на Сватовско-Купянском направлении.

До этого украинские СМИ писали, что в ряде районов Харькова произошло отключение электро- и водоснабжения после серии взрывов. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил информацию о взрывах в городе.

Ранее российские военные ударили по иностранным наемникам ВСУ под Харьковом.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами