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Израильские ракеты оставили 9-метровые воронки на месте палаток беженцев

Al Jazeera: ракеты ЦАХАЛ оставили 9-метровые воронки на месте палаток в Газе

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Михаил Фомичев/РИА Новости

Израильские ракеты оставили воронки глубиной до девяти метров на территории лагеря беженцев в Хан-Юнисе, расположенном на юге сектора Газа. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera, ссылаясь на палестинскую службу гражданской обороны.

По информации службы, после авиаудара израильских ВВС по гуманитарной зоне в Хан-Юнисе часть палаток была полностью уничтожена, на месте остались только воронки глубиной до 9 метров. Речь идет о 20 палатках, в которых находились люди.

Ночью израильская армия провела серию авиаударов по лагерю палестинских беженцев в Хан-Юнисе. Жертвами удара стали как минимум 40 человек, еще более 60 получили ранения. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что удары были направлены на высокопрофильную группу активистов радикального движения ХАМАС, которые якобы находились в штабе в гуманитарной зоне.

ХАМАС опроверг информацию о присутствии своих бойцов в лагере беженцев.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее Сирия обвинила Израиль в эскалации на Ближнем Востоке.

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