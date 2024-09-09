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Военный эксперт усомнился в наличии у Украины ракет собственного производства

Военэксперт Артамонов: Украина маскирует западные ракеты под собственные

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Alex Brandon/AP

Военный эксперт Александр Артамонов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявления украинских чиновников о том, что Киев располагает собственными дальнобойными ракетами. По его мнению, противник маскирует западные боеприпасы под собственные.

«Неожиданно [украинский лидер Владимир] Зеленский заявил, что скоро появится украинская ракета «Поляница». Ни в какие «Поляницы» я не верю. Так же как не верю в ТРК «Гром-2». Я знаю, что это натовское оружие, те же самые ATACMS, Боже упаси, может быть, и JASSM, которые «переодеваются» в украинские цвета, камуфлируются, так сказать, и выдаются за украинское оружие», — сказал Артамонов.

Он добавил, что, выдавая западные вооружения за собственные, Киев считает, что избежит неких ответных действий со стороны России.

В начале сентября министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что у Киева есть беспилотники и ракеты собственного производства дальностью 1,5 тысячи км. При этом, по его словам, украинская оборонная промышленность испытывает нехватку финансирования, чтобы производить вооружения в желаемых объемах.

До этого Зеленский в очередной раз попросил страны Запада ускорить поставки оружия Киеву. Он отметил, что «особенно обращается» к США, Великобритании и Франции.

Ранее на Украине сообщили, что на вооружение в ВСУ поступит бронетранспортер «Хорунжий» на основе советского БТР-60.

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