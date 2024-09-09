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На юге Ливана после авиаудара Израиля пострадали несколько человек

Al Mayadeen: 4 человека пострадали на юге Ливана в результате авиаудара Израиля

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Bilal Hussein/AP

Вооруженные силы Израиля нанесли авиаудар по населенному пункту Ханин на юге Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По данным журналистов, после атаки по меньшей мере четыре человека пострадали.

В ночь на 9 сентября сирийские системы противовоздушной обороны успешно отбили повторную ракетную атаку Израиля на военные объекты к западу от города Хама, расположенного в 220 км от Дамаска. По имеющимся данным, удары были направлены на наземные цели в районе города Масьяф.

Также беспилотники израильских ВВС были замечены в воздухе над побережьем Банияса и Тартуса, по ним открыли огонь сирийские силы ПВО.

Этой же ночью телеканал Al Jazeera сообщил, что израильские самолеты осуществили не менее 15 авиаударов по центральным районам Сирии в ночное время, используя воздушное пространство Ливана и Средиземного моря.

Ранее российские военные поразили две базы боевиков в Сирии.

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