На юге Ливана после авиаудара Израиля пострадали несколько человек

Вооруженные силы Израиля нанесли авиаудар по населенному пункту Ханин на юге Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По данным журналистов, после атаки по меньшей мере четыре человека пострадали.

В ночь на 9 сентября сирийские системы противовоздушной обороны успешно отбили повторную ракетную атаку Израиля на военные объекты к западу от города Хама, расположенного в 220 км от Дамаска. По имеющимся данным, удары были направлены на наземные цели в районе города Масьяф.

Также беспилотники израильских ВВС были замечены в воздухе над побережьем Банияса и Тартуса, по ним открыли огонь сирийские силы ПВО.

Этой же ночью телеканал Al Jazeera сообщил, что израильские самолеты осуществили не менее 15 авиаударов по центральным районам Сирии в ночное время, используя воздушное пространство Ливана и Средиземного моря.

Ранее российские военные поразили две базы боевиков в Сирии.