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Жительница рассказала о разрушенной школе и сгоревшем селе из-за ВСУ в Курской области

Учительница Звягина: в Курской области ВСУ разбили школу и спалили село Ворожба

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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти полностью сожгли село Ворожба в Курской области. Об этом рассказала РИА Новости учительница Ирина Звягина.

По ее словам, большинство ее односельчан эвакуировались из Ворожбы сразу после того, как ВСУ пришли в Курскую область 7 августа. Сейчас она живет в пункте временного размещения в Курске вместе с дочерью, сыном и матерью.

Она отметила, что ее домочадцы не успели как следует собраться, так как им дали десять минут на сборы.

Что касается оставленного села, то учительница рассказала, что населенный пункт частично выгорел, поэтому части людей уже некуда возвращаться. Женщина заявила, что в Ворожбе летают дроны и горят дома. Также ВСУ разрушили местную школу. Сама Звягина возвращаться домой не планирует, так как хочет обустраивать жизнь в Курске.

Этой же ночью заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины в Курской области скоро выдохнутся с такими большими ежедневными потерями техники и личного состава. Алаудинов уточнил, что ВСУ бросили на Курское направление более 200 единиц танков, более 400 единиц бронированной техники, около 12 тысяч человек личного состава.

Ранее была названа причина вторжения ВСУ в Курскую область.

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