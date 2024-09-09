Избивавший пленных под Курском солдат ВСУ оценил свой поступок

Пленный разведчик 61-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Панченко, принимавший участие в избиении людей в Курской области, боится последствий своего поступка. Об этом военный рассказал ТАСС.

Украинский солдат был взят в плен 15 августа спецназом «Ахмат». При досмотре у него обнаружили экшн-камеру. На одной из записи показан момент, как Панченко и его сослуживцы помещают в грузовики мирных жителей и российских военных. На кадрах украинские солдаты бьют и унижают людей. По словам пленного, ролик снят в Суджанском районе Курской области.

«Мне страшно, просто. Не думал в тот момент, что я вообще творю. Я был неправ, не знаю, зачем я это сделал», — сказал Панченко, комментируя свой поступок.

До этого взятый в плен в Курской области пулеметчик 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ признался в расстреле троих российских военнопленных. Также он рассказал о приказе расстрелять пассажирский поезд в Курской области, чтобы спровоцировать Россию на объявление войны Украине.

Ранее Алаудинов рассказал об отношении ВСУ к пленным россиянам.