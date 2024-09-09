Названа возможная цель удара Израиля по Сирии

В ходе возможного ракетного удара Израиля по территории Сирии могли быть поражены объекты Ирана в этой стране, в том числе база по производству ракет. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

В публикации пояснили, что область Масьяф, расположенная к западу от Хамы, используется в качестве базы иранских сил и проиранских формирований.

«В последние годы она неоднократно становилась целью атак, которые широко приписывались Израилю», — отмечают журналисты издания.

В статье напомнили, что именно там расположен Центр научных исследований и разработок, известный как SSRC. Этот объект, по утверждению Израиля, иранские силы используют для производства высокоточных ракет класса «земля-земля».

В Армии обороны Израиля пока не прокомментировала ракетный удар по территории Сирии.

В результате израильских ударов по Сирии ранения получили 19 мирных граждан, пять человек врачи спасти не смогли. По информации директора больницы в провинциальном центре Хама Фейсала Хейдара, большинство пострадавших поступили из города Масьяф.

Ранее были названы четыре условия для вывода войск Турции из Сирии.