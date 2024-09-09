Свидетели подтверждают причастность фигуранта дела о военных сухпайках к растрате

Свидетели подтвердили причастность бизнесмена Игоря Котельникова к особо крупной растрате, связанной с делом о сухпайках для нужд Вооруженных сил России. Об этом сказано в решении суда, передает ТАСС.

«Представленные суду документы свидетельствуют об обоснованности подозрений органов предварительного следствия в причастности Котельникова к совершению инкриминируемого ему преступления», — говорится в материале.

Кроме того, в суде сообщили, что Котельников, находясь на свободе, мог скрыться от следствия или препятствовать расследованию.

Игорю Котельникову стало плохо в столичном СИЗО-4 «Медведь», спасти его не удалось. Причиной названы проблемы с сердцем. Его обвиняли в даче взяток высшим должностным чинам Минобороны. По словам члена Совета по правам человека (СПЧ) Евы Меркачевой, уход Котельникова связан с условиями содержания в карцере в жару. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд арестовал счета Котельникова.