Румыния подняла истребители F-16 из-за залетевшего со стороны Украины дрона

Утром 8 сентября беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии. Об этом сообщили в пресс-службе румынского Минобороны.

«Начиная с 02:25 ночи два самолета F-16 ВВС Румынии вылетели с 86-й авиабазы в Борче», — отметили в военном ведомстве.

В министерстве обратили внимание, что истребители наблюдали за воздушной обстановкой.

В румынском МО рассказали, что дрон вошел в воздушное пространство страны, а затем покинул его. Беспилотник обнаружили с помощью радиолокационной системы наблюдения. Истребители вернулись на базу около 04:08.

Накануне стало известно, что американский подрядчик в сфере обороны проводит активный рекрутинг бывших военных летчиков в США для работы на авиабазе в Румынии, где в том числе готовят и пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) для работы с истребителями F-16.

Ранее Нидерланды позволили Украине использовать F-16 без ограничений.