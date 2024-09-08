Банда турчанок возобновила налеты на дома русскоязычных

В Турции освободили девушек, которые грабили россиян, белорусов и украинцев, после чего воровки возобновили свои налеты, пишет Life со ссылкой на SHOT.

По словам жителей дома, где уже обворовали несколько десятков квартир, они узнали девушек на записях с камер видеонаблюдения. До задержания ущерб от их действий составил около $1,5 млн.

Согласно публикации, первая попытка ограбления после освобождения была неудачной. Девушкам удалось проникнуть на территорию жилищного комплекса и вскрыть дверь квартиры, но ее хозяин был дома.

«Воровки действуют крайне нагло — стучат в дверь и, если никто не открывает, вскрывают квартиры отвертками и другими приспособлениями, крадут драгоценности, наличку и другие ценные вещи», — сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, в первый раз полиция задержала двух мужчин и десять женщин, двум из которых не было 18 лет.

Ограбления русскоговорящих жителей происходили в турецком городе Мерсин с мая 2023 года. Группа молодых девушек дожидалась, когда хозяева покинут жилище, и вскрывала двери отмычками с целью похищения ценных вещей и денег.

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