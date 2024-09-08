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Россиян предупредили об опасности «игры в сапера» при обнаружении мины

Капитан запаса Дандыкин призывал россиян вызывать МЧС при виде мины на пляже

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Управление Росгвардии по Тюменской области

Капитан запаса Василий Дандыкин призывал россиян вызывать МЧС при обнаружении на пляже предметов, похожих на мины. Его слова приводит «Лента.ру».

«Это очень серьезно, учитывая то, что украинские мины они еще давно, в 2022 году, заминировали по всему Черному морю. Известно, что даже подрывались корабли, в том числе и украинский корабль», — подчеркнул военный.

Он отметил, что в морских минах содержится очень много взрывчатки, поэтому трогать их самостоятельно, а тем более вытаскивать из воды, категорически не следует. Дандыкин подчеркнул, что следить за безопасностью пляжа должны смотрители, и они же должны обращаться к властям при обнаружении снарядов в рекреационной зоне. Он добавил, что минами должны заниматься саперы, а не отдыхающие.

До этого администрация Сочи назвала фейком сообщения об обнаружении мины на побережье после появления в сети видео, на котором мужчины якобы выкатывают морскую мину на пляж.

Ранее на пляже в Севастополе нашли три неразорвавшихся кассетных боеприпаса.

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