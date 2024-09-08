Раскрыта новая угроза для России из-за Финляндии

Размещение способных нести на себе ядерный заряд истребителей F-35 в Финляндии представляет угрозу для безопасности России. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).

«По оценкам, один самолет F-35, оснащенный ядерной бомбой B61-13, способен привести к уничтожению сотен тысяч жителей Москвы», — говорится в публикации.

По данным журнала, это делает размещение самолетов в Финляндии потенциально очень серьезной угрозой для безопасности России.

MWM также пишет, что размещение в стране самолетов F-35 ВВС США на постоянной основе дополнило бы собственные планы ВВС Финляндии по приобретению 64 самолетов F-35A, чтобы провести замену устаревших истребителей F-18C/D.

Издание утверждает, что два американских истребителя F-35 на этой неделе уже совершили пробную посадку на одну из финских автострад. Это подчеркивает способность самолета использовать не только авиабазы для вылетов и приземлений.

До этого министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Амстердам намерен дополнительно приобрести шесть истребителей F-35, а также корабельные транспортно-боевые вертолеты NH-90 и другую военную технику.

Ранее Нидерланды разрешили ВСУ использовать самолеты для ударов по России.