Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыта новая угроза для России из-за Финляндии

MWM: размещение истребителей F-35 в Финляндии представляет угрозу для России

close
Sergei Grits/AP

Размещение способных нести на себе ядерный заряд истребителей F-35 в Финляндии представляет угрозу для безопасности России. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).

«По оценкам, один самолет F-35, оснащенный ядерной бомбой B61-13, способен привести к уничтожению сотен тысяч жителей Москвы», — говорится в публикации.

По данным журнала, это делает размещение самолетов в Финляндии потенциально очень серьезной угрозой для безопасности России.

MWM также пишет, что размещение в стране самолетов F-35 ВВС США на постоянной основе дополнило бы собственные планы ВВС Финляндии по приобретению 64 самолетов F-35A, чтобы провести замену устаревших истребителей F-18C/D.

Издание утверждает, что два американских истребителя F-35 на этой неделе уже совершили пробную посадку на одну из финских автострад. Это подчеркивает способность самолета использовать не только авиабазы для вылетов и приземлений.

До этого министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Амстердам намерен дополнительно приобрести шесть истребителей F-35, а также корабельные транспортно-боевые вертолеты NH-90 и другую военную технику.

Ранее Нидерланды разрешили ВСУ использовать самолеты для ударов по России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами