Экс-военного отправили в колонию по делу о хищении земель Минобороны

Военный суд приговорил бывшего военного Сергея Бородина к трем годам и пяти месяцам колонии по делу о хищении земель Министерства обороны РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Бородин признан виновным в мошенничестве. Судебная коллегия Второго Западного окружного военного суда определила: приговор суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу защитника без удовлетворения», — говорится в документе.

Там также указано, что Бородин признал свою вину и возместил ущерб. Его дело выделили в отдельное производство.

Всего фигурантами дела стали порядка 10 человек. Общая сумма ущерба составила 940 млн рублей.

Суд установил, что Бородин, действуя в составе организованной группы с иными лицами, обманом приобрел право на имущество министерства обороны. Речь о земельных участках, незаконно сформированных из земель обороны и безопасности, находящихся вблизи ПДСК «Зорька», ДПК «Кубинка-60», СНТ «Искра 1» и «Искра 2», а также ДСК «Русь 1». Среди земель, похищенных у Минобороны, оказалась часть территории Алабинского военного полигона.

В 2022 году, когда было возбуждено дело и арестован Бородин, «Коммерсантъ» писал, что обвиняемые поначалу сдавали в аренду земли Минобороны дачникам, а затем переписали сотни участков на сообщников в упомянутых садовых некоммерческих товариществах.

Ранее суд арестовал счета умершего в СИЗО фигуранта по делу о снабжении армии.