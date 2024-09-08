В Кремле прокомментировали слова Алаудинова о победе в СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова командира спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова о победе РФ в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Еще многое предстоит сделать», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, согласен ли он с Алаудиновым.

Алаудинов заявил о победе в СВО 5 сентября. По его словам, победа — это понимание того, что россияне являются братьями и сестрами. Тем временем Минобороны РФ сообщило, что продолжается и проведение военной операции, и отражение попытки вторжения ВСУ в Курскую область. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник согласился с утверждением командира спецназа «Ахмат». По его словам, если бы России и Украине начиная с Минских соглашений дали разобраться между собой, то стороны бы договорились и «все решили».

Ранее Алаудинов рассказал, чем он отличается от украинских генералов.