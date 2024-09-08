Стремительное продвижение ВС РФ в Донбассе, как ответная мера на атаку ВСУ в Курской области, приведет к ускоренному распаду украинской армии. К такому выводу пришел бывший американский морпех Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

«Все это ускоряет процесс, который идет стремительно, — крах украинской армии», — отметил военный.

По его мнению, сейчас ВСУ должны поддерживать подразделения в Курском приграничье, и не помогают своим частям в Донбассе. Берлетик указал, что Киев совершил ошибку, начав атаку в российском регионе. Он подчеркнул, что Курская область находится вдали от основной линии боевого соприкосновения.

Экс-морпех обратил внимание, что темп наступления российской армии ускорился. Он охарактеризовал ситуацию, как «печальную для Украины».

8 сентября увольнения украинских чиновников связали с провалом операции ВСУ в Курской области. К такому выводу пришел полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон,

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.