В деле о некачественных армейских сухпайках могут появиться новые обвиняемые

В деле о поставках Вооруженным силам России некачественных сухпайков могут появиться новые обвиняемые. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

«В ходатайстве, представленном в суд с согласия руководителя, следователь просит избрать в отношении обвиняемого Котельникова И. В. меру пресечения в виде заключения под стражу, указывая, что он препятствует установлению истины по делу, намерен затруднить ход расследования, сбор и закрепление доказательственной базы», — сказано в решении суда об аресте одного из фигурантов дела, предпринимателя Игоря Котельникова, который позже скончался в СИЗО.

В документе также говорится, что в настоящее время устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступления. В связи с этим у следствия есть основание полагать, что этот бизнесмен «может вступить в контакт с ними для выработки согласованной позиции с целью уклонения от уголовной ответственности», указывается в тексте.

В правоохранительных органах рассказали агентству, что несколько человек из числа руководящих сотрудников Минобороны РФ были одними из тех, кого допросили по делу как свидетелей. Там заявили, что в ходе расследования дела им могут предъявить обвинения, и тогда их процессуальный статус изменится.

7 сентября сообщалось, что арестованные руководители «Грязинского пищевого комбината» обвиняются в поставках в российскую армию 9 115 406 единиц некачественных сухпайков в период с 2022 по 2023 годы.

Речь об Александре Михаленко, Валерии Ковалевиче и Эльвире Смирновой, которые работали топ-менеджерами АО «Грязинский пищевой комбинат». Они под видом заключения государственных контрактов на оказание услуг по питанию для нужд министерства обороны присвоили денежные средства ведомства на общую сумму не менее 1,3 млрд рублей.

Ранее экспертиза запретила сухпайки, фигурирующие в деле о хищении у Минобороны.