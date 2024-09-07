Российские военные поразили две базы боевиков в Сирии

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) нанесли удары по двум базам боевиков в пустынных районах провинции Хомс в Сирии. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк, чьи слова приводит ТАСС.

«ВКС России поразили два пункта базирования незаконных вооруженных формирований, вышедших из зоны Эт-Танф», — заявил Игнасюк.

Он также отметил, что за последние сутки в зоне деэскалации Идлиб не зафиксировано обстрелов позиций правительственных войск со стороны террористических группировок.

До этого Игнасюк сообщил, что авиация международной коалиции под руководством Соединенных Штатов продолжает создавать опасные ситуации в сирийском воздухе, нарушая протоколы деконфликтования. В частности, в районе Эт-Танф за сутки было зафиксировано 14 нарушений правил использования воздушного пространства Сирии, совершенных четырьмя парами истребителей F-15 и парой штурмовиков А-10.

Ранее Россия потребовала прекратить удары по Сирии.