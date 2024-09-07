В МИ-6 ждут ответного удара Ирана по Израилю

Глава британской разведслужбы МИ-6 Ричард Мур заявил, что иранские власти не отказались от идеи нанесения удара по Израилю в ответ на устранение в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Его слова передает Sky News.

«Подозреваю, что они попытаются осуществить это, и поэтому нам нельзя расслабляться», — сказал Мур.

28 августа экс-глава Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) генерал в отставке Кеннет Маккензи заявил, что Иран в качестве ответной меры за ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании может атаковать дипломатические миссии Израиля.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после атаки дома Хании в Тегеране. Предположительно в здание попала израильская ракета. В Иране Хания находился для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана. ХАМАС обвиняет в случившемся Израиль. Израиль в свою очередь официально не взял на себя ответственность. Подробности в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране рассказали, каким может быть удар по Израилю.