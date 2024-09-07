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ВС России уничтожили минометы ВСУ на Каховском направлении

Сальдо: ВС России уничтожили минометы ВСУ при помощи FPV-дрона

Российские военные уничтожили минометы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Каховском направлении при помощи FPV-дрона. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«Замаскированные огневые позиции врага БПЛА обнаружил во время воздушной разведки над правым берегом Днепра», — написал он.

Расчет уничтожил вражескую технику FPV-дрона. Средства объективного контроля зафиксировали попадание по замаскированным минометам противника.

Тем временем ВСУ идут на нечеловеческие действия, направляя беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на мирное население и гражданские автомобили в Херсонской области. Как сообщил Сальдо, российские военные ежедневно фиксируют обстрелы с правого берега.

Также в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 7 сентября уничтожили четыре украинских беспилотника над регионами России.

Ранее Сальдо заявил, что в украинской армии остается все меньше украинцев.

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