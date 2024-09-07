В Воронежской области ввели дополнительные меры из-за продолжающихся пожаров

В Воронежской области ввели дополнительные меры безопасности в связи с пожаром и детонацией взрывоопасных предметов в Острогожском районе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, полностью перекрыто движение транспорта с 51-го по 105-й км дороги Воронеж — Луганск. Весь транзитный транспорт с развязки на 51-м километре направили в сторону Нововоронежа.

Гусев отметил, что продолжается горение сухой растительности. Ее тушение осложняет продолжающаяся детонация. Из прилегающих к месту происшествия населенных пунктов эвакуировали несколько сотен человек.

В Острогожском районе ночью началась детонация взрывоопасных предметов, из-за чего утром объявили режим ЧС. По словам Гусева, для эвакуированных жителей развернули пункты временного размещения (ПВР), а также организовали автобусы.

Пока в ПВР расположились несколько десятков человек. Однако большинство эвакуированных находятся у родственников и знакомых. По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал.

Ранее в Воронежской области рассказали о ликвидации последствий атаки дронов.